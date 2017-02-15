В МВД предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free
В ведомстве также предлагают авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации дебоширов.
В ведомстве также предлагают авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации дебоширов.
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Транспортная полиция предлагает весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли (duty free), сдавать в багаж для предупреждения правонарушений на борту самолетов.
Об этом ТАСС сообщили в
«Управление предложило авиапредприятиям разработать технологию передачи алкогольной продукции, приобретенной пассажирами в магазинах беспошлинной торговли на борт воздушного судна вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия», — сказал собеседник агентства. Кроме того, транспортная полиция предлагает максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.
«Управление на транспорте МВД по ЦФО предлагает авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации дебоширов, либо обязать авиакомпании отправлять в полеты сотрудников собственных служб безопасности», — сказали в
Как сообщили ТАСС в