В МВД предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free

Источник: ИТАР-ТАСС

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МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Транспортная полиция предлагает весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли (duty free), сдавать в багаж для предупреждения правонарушений на борту самолетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. «Управление предложило авиапредприятиям разработать технологию передачи алкогольной продукции, приобретенной пассажирами в магазинах беспошлинной торговли на борт воздушного судна вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия», — сказал собеседник агентства. Кроме того, транспортная полиция предлагает максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.

Согласно статистике, подавляющее большинство правонарушений на борту лайнеров, когда они уже находятся в воздухе, совершаются пассажирами в состоянии алкогольного опьянения

«Управление на транспорте МВД по ЦФО предлагает авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации дебоширов, либо обязать авиакомпании отправлять в полеты сотрудников собственных служб безопасности», — сказали в пресс-службе.

Среди других мер для борьбы с дебоширами МВД предлагает сертифицировать подручные средства, которыми экипажи самолетов могут обездвижить проблемных пассажиров, представляющих угрозу для полетов