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15:21 (мск), источник: ТАСС

В МВД предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free

В ведомстве также предлагают авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации дебоширов.

Источник: ИТАР-ТАСС
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МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Транспортная полиция предлагает весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли (duty free), сдавать в багаж для предупреждения правонарушений на борту самолетов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Управление предложило авиапредприятиям разработать технологию передачи алкогольной продукции, приобретенной пассажирами в магазинах беспошлинной торговли на борт воздушного судна вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия», — сказал собеседник агентства. Кроме того, транспортная полиция предлагает максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.

Согласно статистике, подавляющее большинство правонарушений на борту лайнеров, когда они уже находятся в воздухе, совершаются пассажирами в состоянии алкогольного опьянения

«Управление на транспорте МВД по ЦФО предлагает авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации дебоширов, либо обязать авиакомпании отправлять в полеты сотрудников собственных служб безопасности», — сказали в пресс-службе.

Среди других мер для борьбы с дебоширами МВД предлагает сертифицировать подручные средства, которыми экипажи самолетов могут обездвижить проблемных пассажиров, представляющих угрозу для полетов

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления, в 2016 году в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево были не допущены к перелету или сняты с рейсов почти 670 человек за различные правонарушения. Такие высокие показатели по числу правонарушений и конфликтных ситуаций со стороны авиапассажиров в аэропортах Московского авиаузла в полиции связывают, в том числе, с возможностью проносить на борт самолета алкоголь и беспрепятственно употреблять его в полете.

Комментарии
7
Наталья Елисеева
Раньше пьяных пассажиров вообще в самолет не пускали. И не было всяких дьюти фри.
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А Б
Эта мера только для россиян и может применяться, т.к. граждане цивилизованных стран в самолётах не ведут себя как свиньи.
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Александр д
выбрасывать с самолета с парашутом пока летит трезвет
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