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14:38 (мск), источник: dostup1.ru

Отец-одиночка вернул Сбербанку крупную сумму, случайно зачисленную на его счет

За честность житель Кусы получил подарок от руководства банка.

Житель Кусы (Челябинская область) Александр Галкин вернул Сбербанку крупную сумму, ошибочно зачисленную на его счет, — руководство финансового учреждения сделало отцу-одиночке подарок за честность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местную газету «Жизнь района».

«Когда на мой мобильный пришло сообщение из банка о зачислении средств, я подумал, что это судебные приставы постарались, взыскали с бывшей супруги алименты на сыновей, которые та не платит уже много лет», — рассказал Александр Борисович.

Галкин пошел в Сбербанк, чтобы выяснить, откуда пришли деньги. Сотрудники ничего объяснить не смогли, так как по распечатке не было видно, кто перечислил средства. Позже ему позвонили из Тюменского отделения Сбербанка и сообщили, что средства на его счет зачислили по ошибке. На тот момент отец уже потратил их на своих детей.

Отметим, что Александр Галкин — отец-одиночка, который воспитывает двоих сыновей 13 и 14 лет. Один из мальчиков — инвалид и нуждается в постоянном уходе.

Несколько месяцев Александр Борисович по частям отдавал деньги банку. К Новому году вся сумма была возвращена. В благодарность за честность и порядочность Сбербанк премировал клиента и вручил памятные подарки.

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