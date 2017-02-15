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14:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

Эксперт: сильные наводнения этой весной в Пермском крае маловероятны

По предварительным прогнозам, ситуация с большими паводками, как это было в 2016 году, не должна повторится.

Эксперты считают, что этой весной маловероятно повторение прошлогодней ситуации, когда от сильных наводнений особенно пострадали жители Коми-Пермяцкого округа и Кунгура.

«Наверное, ещё рано делать конкретные прогнозы, но предпосылок к таким серьёзным затоплениям и большим паводкам нет. Прошлой весной сразу несколько факторов привели к сильным наводнениям. Им предшествовало аномально дождливые лето и осень 2015 года, затем последовала многоснежная зима. Это привело к сильному переувлажнению почв. Лето же в прошлом году, напротив, было аномально жарким и засушливым. Наконец, апрель в 2016 году выдался богатым на дожди при очень тёплой погоде, что также привело к быстрому таянию снега. Такое сочетание осадков и высокой температуры в апреле случается очень редко — раз в 50−100 лет», — рассказал «АиФ-Прикамье» Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ.

Напомним, в прошлом году весной случилось самое сильное наводнение за последние сто лет. В Прикамье залило водой 635 придомовых территорий в 25 населённых пунктах.

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