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14:30 (мск), источник: СуперОмск

Омские маршрутчики массово подали иски в суд против департамента транспорта

Предприниматели решили восстановить по суду легальную работу на маршрутах.

В один день, 15 февраля, предприниматели некоммерческого партнерства «Безопасный город» зарегистрировали иски в Арбитражном суде Омской области. Всего 6 исков. В числе истцов Вячеслав Доронкин, Константин Табаченко, Алексей Петраков. Ответчиком пошел омский департамент транспорта.

«Об этих исках ничего не знаю», — сообщил «СуперОмску» руководитель некоммерческого партнерства «Безопасный город» Иван Меняйлов.

По данным источников, бизнесмены пытаются восстановить отмененные маршруты. До этого попытки были единичными или неуспешными. Иски некоторых бизнесменов оставили без рассмотрения, поскольку они не приобщили к делу все необходимые документы. С другой стороны, Михаил Локотков сумел выиграть суд. Согласно решению суда признаны незаконными действия властей по исключению Локоткова как перевозчика из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

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