Участок улицы Одесская в Воронеже перекроют утром 16 февраля

Власти запретят проезд по участку улицы Одесская (от Краснознаменной до Госпитальной) с 10:00 четверга, 16 февраля. Ограничение будет действовать до 14:00, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа.

На этом участке заменят опору воздушных линий и опилят ветви в охранной зоне. Работы проведут сотрудники МУП «Воронежская горэлектросеть». По той же причине проезд по улице Одесская перекрывали 7 февраля, по Волочаевскому переулку — 6 февраля.