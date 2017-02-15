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14:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Участок улицы Одесская в Воронеже перекроют утром 16 февраля

Ограничение будет действовать с 10:00 до 14:00.

Источник: РИА "Воронеж"

Власти запретят проезд по участку улицы Одесская (от Краснознаменной до Госпитальной) с 10:00 четверга, 16 февраля. Ограничение будет действовать до 14:00, сообщила пресс-служба мэрии Воронежа.

На этом участке заменят опору воздушных линий и опилят ветви в охранной зоне. Работы проведут сотрудники МУП «Воронежская горэлектросеть». По той же причине проезд по улице Одесская перекрывали 7 февраля, по Волочаевскому переулку — 6 февраля.

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