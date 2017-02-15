В Нижегородской области появятся «аварийные деревья»

Теперь любое дерево в области можно признать «аварийным». Для этого необходимо составлять на растение акт, отразив в нем признаки аварийности с приложением фото- и видеофиксации.

Такой документ будет храниться в органах местного самоуправления и быть в открытом доступе для всех граждан.

Также депутаты предложили запретить использование химикатов на тротуарах и пешеходных дорожках в парках, скверах и на набережных. Разрешено будет применять только фрикционные материалы — каменную крошку, песок и прочее.

Члены профильного комитета рекомендовали принять эти поправки на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 21 февраля.

Алена Глазкова.