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14:34 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области появятся «аварийные деревья»

Согласно поправкам в закон «Об охране озелененных территорий» в Нижегородской области возникнет понятие «аварийное дерево». Об этом сообщили на заседании комитета по экологии и природопользованию законодательного собрания региона.

Теперь любое дерево в области можно признать «аварийным». Для этого необходимо составлять на растение акт, отразив в нем признаки аварийности с приложением фото- и видеофиксации.

Такой документ будет храниться в органах местного самоуправления и быть в открытом доступе для всех граждан.

Также депутаты предложили запретить использование химикатов на тротуарах и пешеходных дорожках в парках, скверах и на набережных. Разрешено будет применять только фрикционные материалы — каменную крошку, песок и прочее.

Члены профильного комитета рекомендовали принять эти поправки на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 21 февраля.

Алена Глазкова.

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