Amazon предложила сбрасывать груз с дронов на парашютах
В зависимости от траектории спуска и ветра беспилотник может дать контейнеру команду выпустить парашюты, баллоны со сжатым воздухом или посадочные закрылки.
В зависимости от траектории спуска и ветра беспилотник может дать контейнеру команду выпустить парашюты, баллоны со сжатым воздухом или посадочные закрылки.
Компания Amazon запатентовала технологию сброса груза с беспилотника с помощью парашютов. Кратко о содержании патента рассказывает CNN.
При доставке грузов беспилотниками, как правило, рассматривается традиционная схема — мультикоптер садится на специально обозначенную точку, оставляет коробку, после чего снова взлетает. У такой схемы есть несколько минусов: дрон может при посадке повредить имущество или травмировать людей и животных, злоумышленники могут похитить мультикоптер, а еще беспилотник тратит больше энергии и времени.
Также неясно, что в дальнейшем будет происходить с радиоуправляемыми грузовыми контейнерами, однако при больших объемах производства Amazon может оказаться выгодным использовать их как одноразовую упаковку.
Это уже не первый патент Amazon, направленный на повышение эффективности доставки грузов с помощью дронов. Ранее компания запатентовала воздушные
В конце 2016 года Amazon впервые начала использовать малые беспилотники для доставки небольших покупок клиентам в Великобритании в рамках программы Amazon Prime Air.
Первая доставка дроном произошла 7 декабря 2016 года и заняла 13 минут от окончательного оформления заказа на сайте
Николай Воронцов