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17:55 (мск), источник: N + 1

Amazon предложила сбрасывать груз с дронов на парашютах

В зависимости от траектории спуска и ветра беспилотник может дать контейнеру команду выпустить парашюты, баллоны со сжатым воздухом или посадочные закрылки.

Источник: AP 2017

Компания Amazon запатентовала технологию сброса груза с беспилотника с помощью парашютов. Кратко о содержании патента рассказывает CNN.

При доставке грузов беспилотниками, как правило, рассматривается традиционная схема — мультикоптер садится на специально обозначенную точку, оставляет коробку, после чего снова взлетает. У такой схемы есть несколько минусов: дрон может при посадке повредить имущество или травмировать людей и животных, злоумышленники могут похитить мультикоптер, а еще беспилотник тратит больше энергии и времени.

Описанная в документе технология посадки при использовании в реальности, очевидно, приведет к удорожанию доставки — как минимум, будет использоваться дополнительное оборудование

Также неясно, что в дальнейшем будет происходить с радиоуправляемыми грузовыми контейнерами, однако при больших объемах производства Amazon может оказаться выгодным использовать их как одноразовую упаковку.

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Это уже не первый патент Amazon, направленный на повышение эффективности доставки грузов с помощью дронов. Ранее компания запатентовала воздушные склады-дирижабли, систему защиты дронов от хакеров и стрел, а также зарядные станции для беспилотников, устанавливаемые на фонарных столбах.

В конце 2016 года Amazon впервые начала использовать малые беспилотники для доставки небольших покупок клиентам в Великобритании в рамках программы Amazon Prime Air.

Первая доставка дроном произошла 7 декабря 2016 года и заняла 13 минут от окончательного оформления заказа на сайте интернет-магазина до получения товара клиентом — квадрокоптер привез телевизионную приставку Amazon Fire TV и пакет попкорна.

Николай Воронцов

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