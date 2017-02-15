В РПЦ раскритиковали проект концепции российской нации

«Концепция В. А. Тишкова будет способствовать дальнейшему табуированию темы русской национальной катастрофы и геноцида (Таллергоф и Тирезин, гражданская война, Великая Отечественная война, распад СССР, дерусификация Юго-Восточной Украины и др.). Прием данной концепции приведет к реализации доктрины “мира как сообщества регионов” и распаду единых национальных пространств Российской Федерации», — пишет Щипков в статье, опубликованной на сайте «Ум+».

По его мнению, проект Тишкова, опубликованный в СМИ, «явно не схватывает существующие реалии, плохо вписывается в пространство носителей русского языка, культуры и русской формы православия (русский мир)».

«Российская нация» имеет смысл только как синоним русской», — считает Щипков. Как пишет он, Тишков стремится представить дело так, «будто существует лишь два понимания нации: одно этническое — пещерное, неразвитое, другое — «гражданское».

Представитель Церкви указал на то, что положения «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» определяют положение русского народа в стране в качестве «системообразующего ядра» российского общества.

В конце октября 2016 года президент России Владимир Путин поддержал идею разработки закона о российской нации. Тишков возглавляет рабочую группу по подготовке этого законопроекта.