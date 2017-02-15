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14:42 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Всероссийский день зимних видов спорта отметят в Ростове

Праздник состоится во Дворце спорта.

Всероссийский день зимних видов спорта отметят в донской столице 17 февраля, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Праздник, посвященный третьей годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских Игр в Сочи, начнется во Дворце спорта в переулке Халтуринском в 14.30.

«Гостей ожидают символический заезд хоккейных команд и турнир среди самых юных хоккеистов, автограф- и фотосессии с донскими олимпийцами и легендарными спортсменами, показательные выступления фигуристов и сборной по эстетической гимнастике», — говорится в сообщении.

В холле Дворца спорта будут работать мастер-классы по живописи. Детям предложат нарисовать любимые виды спорта.

Сообщается, что вход на мероприятие, которое завершится в 16.00, свободный.

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