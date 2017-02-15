Всероссийский день зимних видов спорта отметят в Ростове
Праздник состоится во Дворце спорта.
Праздник состоится во Дворце спорта.
Всероссийский день зимних видов спорта отметят в донской столице 17 февраля, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Праздник, посвященный третьей годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских Игр в Сочи, начнется во Дворце спорта в переулке Халтуринском в 14.30.
«Гостей ожидают символический заезд хоккейных команд и турнир среди самых юных хоккеистов, автограф- и фотосессии с донскими олимпийцами и легендарными спортсменами, показательные выступления фигуристов и сборной по эстетической гимнастике», — говорится в сообщении.
В холле Дворца спорта будут работать
Сообщается, что вход на мероприятие, которое завершится в 16.00, свободный.