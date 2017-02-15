В Симферополе почтили память россиян, погибших в Афганистане

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику «Крымчанам, погибшим в Афганистане» приняли участие несколько сотен симферопольцев, в том числе представители республиканской и городской власти.

Традиционно память о десятках тысяч советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, почтили минутой молчания и оружейным залпом.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Крыму проходит в два этапа. После традиционного митинга у памятника воинам, погибшим в Афганистане, в Государственном академическом театре состоялся праздничный концерт и фотовыставка московских фотографов, посвященная памятной дате.

Вторая часть праздника запланирована на 18 февраля на Ангарском полигоне. Там пройдет реконструкция боя.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен в 2010 году Федеральным законом.

Эта дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.

День памяти придал официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день завершения вывода советских войск из этой страны).

Решение о выводе советских войск из Афганистана было принято в 1988 году. Этот процесс начался 15 мая 1988 года, завершился — 15 февраля 1989.

Интернациональный долг в Афганистане в течение 10 лет исполнили более 5 тысяч крымчан. Из них 168 погибли, 3 пропали без вести. Двое удостоены звания «Герой Советского Союза», тысячи награждены орденами и медалями.