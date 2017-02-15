Площадь на севере Москвы назвали в честь Фиделя Кастро

В соответствии с документом, в память о кубинском диктаторе назвали площадь, расположенную на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц на севере Москвы.

В районе Дорогомилово проектируемому проезду N1968 присвоено имя дипломата, посла России в Турции Карлова. Этот проезд расположен рядом с обелиском «Москва — Город-герой» на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы. Неподалеку от этого места находится квартал, где проживают семьи сотрудников МИД России и посольств иностранных государств. Карлов погиб 19 декабря в Анкаре в результате террористического акта.

Кроме того, в соответствии с постановлением безымянный проезд от Дмитровского шоссе в районе дома 90, корпус 1 до Бескудниковского бульвара назван в честь хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. Неподалеку от этого места находится межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени С. Федорова.