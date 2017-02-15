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15:31 (мск), источник: Интерфакс

Площадь на севере Москвы назвали в честь Фиделя Кастро

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Постановлением правительства Москвы одной из площадей в российской столице присвоено имя бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро, а улице — погибшего посла России в Турции Андрея Карлова.

Источник: AP 2017

В соответствии с документом, в память о кубинском диктаторе назвали площадь, расположенную на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц на севере Москвы.

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В районе Дорогомилово проектируемому проезду N1968 присвоено имя дипломата, посла России в Турции Карлова. Этот проезд расположен рядом с обелиском «Москва — Город-герой» на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы. Неподалеку от этого места находится квартал, где проживают семьи сотрудников МИД России и посольств иностранных государств. Карлов погиб 19 декабря в Анкаре в результате террористического акта.

Кроме того, в соответствии с постановлением безымянный проезд от Дмитровского шоссе в районе дома 90, корпус 1 до Бескудниковского бульвара назван в честь хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. Неподалеку от этого места находится межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени С. Федорова.

Проектируемому проезду N5509 в Хорошевском районе присвоено имя маршала Советского Союза Бориса Шапошникова, проектируемый проезд N5509 в том же районе назван в честь генерал-полковника Леонида Сандалова.

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