На парковках в центре Москвы начнут действовать новые тарифы

Изменения тарифов коснутся парковок в центральной части города и вблизи объектов деловой активности (например, на улицах Дурова, Палиха, Беговая, Ленинградском шоссе, на улице 1905 года, проспекте Мира), где парковки будут доступны гражданам с 10 до 22 часов по цене 50 рублей за час, а в ночное — в 50 рублей за час в первые 2 часа и далее — бесплатно.

Вблизи парковок у крупных парков (ВДНХ и парка «Сокольники») в дневное время стоимость парковки сохранится до уровня 50 рублей за час в будние дни и 100 рублей за час в выходные дни, в ночные часы стоимость парковки будет снижена до 50 рублей в час в первые 2 часа и далее — бесплатно. Кроме того, новые парковки с возможностью покупки месячного абонемента появятся на Хамовническом Валу и улице Полбина.

Как рассказали в департаменте транспорта, стоянки, где снизилась стоимость, выбраны по итогам обсуждений с муниципальными депутатами. «Теперь у местных жителей появились недорогие ночные охраняемые парковки в тех районах, где ощущалась необходимость в них. Кроме того, новые тарифы будут способствовать наиболее эффективному использованию этих парковок в течение суток для граждан. Они также позволят грамотнее распределить автомобильный поток между парковками на улично-дорожной сети, плоскостными парковками и освободить близлежащие дворы», — отметили в ведомстве.