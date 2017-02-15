Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Морковь добавляет мужчинам привлекательности
Заработавший уже $23 млн телеведущий из РФ заключил новую сделку
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
Бой у высоты «Дерзкой»: армия ДНР отбила атаку ВСУ – СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Морковь добавляет мужчинам привлекательности
Назван новый фактор риска рака груди
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
10Авария на крупнейшей в США плотине
15:09 (мск), источник: РИА Новости

На парковках в центре Москвы начнут действовать новые тарифы

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Тарифы на городских плоскостных парковках со шлагбаумом в центре Москвы изменятся с 15 февраля, цена будет зависеть от места расположения парковок и времени суток, при этом на большинстве стоянок стоимость парковки снизится, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта.

Источник: РИА Новости

Изменения тарифов коснутся парковок в центральной части города и вблизи объектов деловой активности (например, на улицах Дурова, Палиха, Беговая, Ленинградском шоссе, на улице 1905 года, проспекте Мира), где парковки будут доступны гражданам с 10 до 22 часов по цене 50 рублей за час, а в ночное — в 50 рублей за час в первые 2 часа и далее — бесплатно.

Вблизи парковок у крупных парков (ВДНХ и парка «Сокольники») в дневное время стоимость парковки сохранится до уровня 50 рублей за час в будние дни и 100 рублей за час в выходные дни, в ночные часы стоимость парковки будет снижена до 50 рублей в час в первые 2 часа и далее — бесплатно. Кроме того, новые парковки с возможностью покупки месячного абонемента появятся на Хамовническом Валу и улице Полбина.

Как рассказали в департаменте транспорта, стоянки, где снизилась стоимость, выбраны по итогам обсуждений с муниципальными депутатами. «Теперь у местных жителей появились недорогие ночные охраняемые парковки в тех районах, где ощущалась необходимость в них. Кроме того, новые тарифы будут способствовать наиболее эффективному использованию этих парковок в течение суток для граждан. Они также позволят грамотнее распределить автомобильный поток между парковками на улично-дорожной сети, плоскостными парковками и освободить близлежащие дворы», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент в городе оборудована 71 плоскостная парковка со шлагбаумом общей вместимостью 6,7 тысячи машиномест. В дальнейшем мониторинг распределения припаркованных автомобилей между улично-дорожной сети и плоскостными парковками, а также дворами будет продолжен, добавили в департаменте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Спайсер заговорил о «возвращении» Крыма Украине
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Депутаты Европарламента поддержали торговое соглашение с Канадой
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в связях с Россией
В Литве советуют Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом
В МВД предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free
Олимпийская чемпионка рассказала о «развалюхах» в сборной России
Минобороны опубликовало съемки новейшего истребителя Су-35
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь