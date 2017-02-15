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15:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Акция «Бессмертный афганский полк» впервые прошла в Иркутской области

Церемония посвящена Дню памяти воинов-интернационалистов.

Акция «Бессмертный афганский полк» впервые провели в Иркутской области сегодня, 15 февраля, в рамках мемориальных мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов. Церемония прошла на площади Декабристов возле мемориала жителям областного центра, погибшим при исполнении воинского долга. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

В митинге приняли участие ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества, военно-патриотические клубы. В отдельном строю стояли учащиеся иркутского кадетского корпуса, которые в течение всего митинга держали фотографии уроженцев Иркутской области, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане. Также в церемонии приняли участие заместитель губернатора Иркутской области — руководитель аппарата губернатора региона и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, заместитель председателя правительства Приангарья Валентина Вобликова, председатель Законодательного собрания региона Сергей Брилка, Главный государственный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич.

«Сегодня 28-я годовщина вывода войск из Афганистана. Сегодня собираются вместе те, кто выполнял служебный долг за пределами Отечества или прошел горячие точки родной страны. День 15 февраля был введен в память о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях по оказанию военной помощи дружественным странам. Ваши отвага, мужество и храбрость для мирных жителей превращались в надежду и спасение. Но платить за это вам приходилось высокую цену. Благодарю вас за доброту и отзывчивость, за стойкость и верность присяге, преданность Отечеству. Желаю вам крепкого здоровья и долголетия. Всем нам в будущем мирных и счастливых дней», — обратился к участникам митинга Дмитрий Чернышов.

Отметим, в военных действиях в Афганистане принимали участие свыше 1,5 тысячи жителей Приангарья. 30 человек погибли, один из них пропал без вести, более 300 наших земляков имеют боевые награды.

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