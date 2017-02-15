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15:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Перми бездомная собака «ограбила» женщину

Утащив у нее сумку с колбасой и деньгами.

Бездомные собаки продолжают терроризировать уральцев. На этот раз от бродяжки пострадала жительница Свердловского района Перми, которая лишилась сумки с продуктами и 2000 рублей, передает «Уралинформбюро».

Женщина, остановившись у автомата по продаже воды, поставила сумку на землю — техника «заупрямилась», и пермячке пришлось позвать на помощь прохожего. Когда тот ушел, она не нашла своей сумки и обратилась с заявлением в полицию.

При просмотре записи с установленной неподалеку от места происшествия камеры оказалось, что воришка — обычный дворовый пес. Вероятно, он почуял аромат колбасы, лежавшей в сумке. В возбуждении уголовного дела пермячке было отказано — из-за отсутствия состава преступления, сообщает телекомпания «Ветта».

Стоит отметить, что бродячие собаки стали настоящим бичом уральских городов. Они безбоязненно набрасываются на прохожих. 5 февраля два пса насмерть загрызли 7-летнюю девочку в свердловском поселке Пальмино. В ноябре 2016 года жертвой стаи собак стал 7-летний южноуралец. При этом чиновники не торопятся «объявлять войну» стаям.

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