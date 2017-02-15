В Перми бездомная собака «ограбила» женщину

Бездомные собаки продолжают терроризировать уральцев. На этот раз от бродяжки пострадала жительница Свердловского района Перми, которая лишилась сумки с продуктами и 2000 рублей, передает «Уралинформбюро».

Женщина, остановившись у автомата по продаже воды, поставила сумку на землю — техника «заупрямилась», и пермячке пришлось позвать на помощь прохожего. Когда тот ушел, она не нашла своей сумки и обратилась с заявлением в полицию.