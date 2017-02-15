Подрядчик планирует завершить капремонт детской больницы № 1 Нижнего Новгорода в декабре 2017 года

По ее словам, таковы ориентировочные сроки, озвученные подрядчиком, которому пришлось продлить проведение ремонта. Напомним, аукцион на право капремонта объекта в декабре 2015 года выиграло ООО «Фундаментальный капитал», которое должно было завершить работы до начала декабря 2016 года.

Как отметила Переслегина, к завершению ремонта для больницы будет закуплено оборудование на 192 млн рублей и мебель на 14 млн рублей. На сумму 50 млн рублей в настоящее время уже подготавливаются конкурсные процедуры. Что касается остальных средств, они должны быть выделены позже. «Сейчас эти суммы внесены в реестр дополнительных расходов. Ориентировочное завершение ремонта — 15 декабря 2017 года, поэтому внести эти средства в бюджет планируется во втором квартале», — пояснила министр.

Напомним, ранее, с февраля 2014 года, капремонт здания детской больницы выполнялся ООО «Строительная компания — Волга» и должен был завершиться до 1 августа 2015 года. По состоянию на 20 мая 2015 года работы по данному договору были выполнены на 22%.

Напомним также, что ранее работы по капремонту детской больницы планировалось начать в 2013 году. В 2011 году, до передачи объектов здравоохранения на областной уровень, планировалось первый корпус данной больницы, возведенный в 1939 году, снести и построить новый.