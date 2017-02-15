Бежавшую на Украину бывшего депутата Максакову уволили из Гнесинки

Ученики певицы были распределены между другими педагогами.

Решение об увольнении было принято после сообщения о том, что Максакова вместе со своим мужем, бывшим депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым бежала на Украину.

27 января появилась информация, что Вороненков дал показания в Генпрокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Вороненков, по его словам, получил украинское гражданство 6 декабря 2016 года, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы. В КПРФ пообещали исключить его из партии, если подтвердится факт двойного гражданства.

Максакова была приглашенной солисткой Большого театра, солисткой оперной труппы Мариинского театра. Исполняла партии Дорабеллы, Принцессы Шарлотты и Элен Безуховой.