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15:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети пошутили над обольстившим дочь Трампа канадским премьером

В сети обратили внимание на фотографии со встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо (Justin Trudeau) с президентом США Дональдом Трампом и его старшей дочерью Иванкой.

Источник: AP 2017

Пользователи Twitter заметили восторженные взгляды, которые девушка бросала на премьера, и принялись шутить, что никто не может устоять перед очарованием канадского политика. «Ха, Иванка Трамп смотрит на Джастина Трюдо точно так же, как смотрела бы и я», — отметила Nataliegithu.

«Похоже на то, что Иванка готова рискнуть всем».

Некоторые начали смеяться над мужем Иванки, бизнесменом Джаредом Кушнером, который, судя по всему, был не очень доволен происходящим.

Другие заметили, что даже Трамп был покорен обаянием премьер-министра. «Найдите себе того, кто будет смотреть на вас так же, как Дональд Трамп смотрит на Джастина Трюдо», — пошутил один из юзеров.

Пользователи также подметили, что семейство Трамп — не первые очарованные Трюдо. Они вспомнили бывшего президента США Барака Обаму, герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон и даже президента Мексики Энрике Пенья Ньето.

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