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15:52 (мск), источник: "Российская газета"

Суд отказался пересмотреть дело осужденной за репост Чудновец

С просьбой к Курганскому облсуду направить дело осужденной за распространение в Сети ролика с издевательством над ребенком Евгении Чудновец на новое рассмотрение — уже президиумом суда — обратились адвокаты женщины и прокуратура региона.

Таким образом, облсуд не удовлетворил ни адвокатскую жалобу, ни прокурорское представление.

Напомним, Чудновец скопировала на свою страничку трехсекундную запись со сценой издевательств вожатых над мальчиком в летнем лагере отдыха. 8 ноября 2016 года Катайский районный суд признал ее виновной в распространении детского порнографического контента (статья 242.1, часть 2 УК РФ) и приговорил к шести месяцам колонии. Между тем, Чудновец пыталась убедить суды, что своим поступком привлекала внимание общественности и правоохранительных органов к нарушению прав несовершеннолетнего. В декабре 2016 года Курганский облсуд смягчил ей наказание до пяти месяцев. Но при этом представитель прокуратуры просил не лишать женщину свободы.

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После этого решения надзорное ведомство и направило в суд представление с просьбой отменить это решение и передать дело на новое рассмотрение. Аналогичная жалоба поступила и от адвокатов. В тоже время уполномоченный по правам человека Свердловской области и одновременно председатель региональной комиссии по вопросам помилования Татьяна Мерзлякова (Чудновец — екатеринбурженка, наказание отбывает в ИК Нижнего Тагила) предложила иной вариант обретения женщиной свободы: через прошение о помиловании. Осужденная отказалась.

Как рассказал «РГ» ее гражданский муж Андрей Мясников, «это будет означать, что она признала свою вину и просит ее простить. Но ей не за что просить прощения: она не совершала ничего противозаконного, она не признает себя виновной, и будет добиваться полного оправдания и реабилитации через суды». Однако Курганский облсуд отказался еще раз рассмотреть дело.

Ни прокуратура, ни адвокаты еще не получили судебного определения, но можно предполагать, что суд будет ссылаться на то, что ему не были сообщены новые сведения или доводы, которые бы требовали исследования президиумом суда: все уже было учтено при вынесении предыдущего вердикта.

Неизвестно, продолжит ли прокуратура отстаивать свою позицию и дальше. Уголовно-процессуальный кодекс такой вариант предусматривает

Но в дело должны вступить уже либо Генеральный прокурор страны, либо его замы: лишь они наделены правом обращаться в Верховный суд страны с представлениями. А защита уже определилась. Как сообщил «РГ» адвокат Алексей Бушмаков, зашита уверена, что обладает доводами для нового рассмотрения дела и обязательно будет обращаться во вторую кассационную инстанцию — в Верховный суд. Одновременно с этим, заметил адвокат, будет подана жалоба и в Европейский суд по правам человека.

Между тем, Чудновец уже отбыла в колонии три месяца из пяти. Срок ее наказания заканчивается 8 апреля.

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