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15:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свыше 360 тысяч свердловчан живут под выхлопной трубой

Бок о бок с заводами.

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области 363 тысячи человек живут внутри санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг предприятий — источников выбросов. Об этом сообщил замглавы регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских 15 февраля на круглом столе по промэкологии, передает «Уралинформбюро».

Лидируют в антирейтинге Нижний Тагил (98 000 жителей в СЗЗ), Екатеринбург и Каменск-Уральский с показателями в 58 500 и 37 000 соответственно.

Д. Козловских пояснил, что в 2015 году из границ СЗЗ были выведены 10 тысяч человек, годом позже — еще 17 тысяч.

В резервный жилфонд людей переселяют крайне редко, обычно все происходит на бумаге. Благодаря модернизации производств их нагрузка на окружающую среду падает, и контролирующие органы уменьшают предприятиям размеры СЗЗ — например, с 1000 до 500 метров. Те дома, которые раньше находились в опасной зоне, освобождаются от этого статуса.

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