Свыше 360 тысяч свердловчан живут под выхлопной трубой
Бок о бок с заводами.
Бок о бок с заводами.
В Свердловской области 363 тысячи человек живут внутри
Лидируют в антирейтинге Нижний Тагил (98 000 жителей в СЗЗ), Екатеринбург и
Д. Козловских пояснил, что в 2015 году из границ СЗЗ были выведены 10 тысяч человек, годом позже — еще 17 тысяч.
В резервный жилфонд людей переселяют крайне редко, обычно все происходит на бумаге. Благодаря модернизации производств их нагрузка на окружающую среду падает, и контролирующие органы уменьшают предприятиям размеры СЗЗ — например, с 1000 до 500 метров. Те дома, которые раньше находились в опасной зоне, освобождаются от этого статуса.