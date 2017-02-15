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15:56 (мск), источник: Nakanune.ru

СК выступил с заявлением после резонансных нападений собак на людей в Свердловской области

Следственный комитет выступил с официальным заявлением после нескольких резонансных случаев нападения собак на людей в Свердловской области.

В ведомстве напомнили, что к хозяевам агрессивных животных могут быть применены меры уголовно-правового характера. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, только за восемь месяцев 2016 года от покусов животными пострадало около 9 тыс. человек. По наиболее вопиющим фактам, связанным с причинением серьезных телесных повреждений, к работе подключались следователи.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в связи со случаями нападения собак возбуждались уголовные дела по статьям 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и 293 УК РФ (халатность). А некоторое время назад в связи со смертью ребенка, буквально растерзанного собаками в Таборинском районе, было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На месте гибели ребенка нашли собачьи следы.

«В ходе проверочных и следственных мероприятий выясняется, что подобные случаи происходят по разным причинам. От обычной безалаберности хозяев агрессивных домашних животных до неудовлетворительной работы должностных лиц, ответственных за своевременный отлов бродячих животных. В этой связи следственное управление СК России по Свердловской области напоминает гражданам, у которых имеются животные, могущие представлять опасность для людей, о необходимости тщательно следить за своими питомцами и не допускать случаев их бесконтрольного пребывания в общественных местах, особенно там, где находятся дети. В свою очередь, должностным лицам органов (учреждений), уполномоченных осуществлять организацию отлова бродячих собак, необходимо напомнить о том, что за неисполнение возложенных на них обязанностей к ним могут быть применены меры уголовно-правового воздействия», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас следователи проверяют информацию о нападении собак на детей в Нижнем Тагиле.

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