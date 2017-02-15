Генетики научились предсказывать, как сильно полысеет мужчина в 40 лет

Источник: Douglas Robertson, University of Edinburgh

«Мы обнаружили сотни новых генетических сигналов, связанных с облысением. Интересно, что многие из них связаны с Х-хромосомой, которую мужчины наследуют от своей матери», — рассказывает Саския Хагенаарс (Saskia Hagenaars) из университета Эдинбурга (Шотландия).

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Многие мужчины и некоторые женщины часто начинают терять волосы на лбу или макушке в среднем возрасте, и часто становятся частично или полностью лысыми к 40 году жизни. Как показывают эксперименты и наблюдения последних лет, облысение вызывается двумя комплексами причин — неправильной работой мужских гормонов, подавляющих работу клеток в волосяных луковицах, и мутациями в генах, управляющими ростом волос на лице и других частях тела. За последние годы ученые выделили несколько генов, отвечающих за развитие частичного облысения, однако, по словам Хагенаарс, мало кто интересовался тем, какие именно мутации заставляют мужчин терять волосы на затылке или в других регионах головы, формируя характерные проплешины.

Большая группа британских генетиков исправила этот недостаток, проанализировав и сравнив структуру ДНК у свыше 50 тысяч взрослых и пожилых британцев, треть которых была лысой, еще 30% — имела проплешины, а остальные обладали нормальной шевелюрой. В общей сложности ученые проанализировали свыше 14 тысяч различных мутаций в их ДНК, потенциально связанных с потерей волос, а также их комбинации.

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Так как на «рисунок» лысины влияют десятки и сотни генов, Хагенаарс и ее коллеги изучали не отдельные мутации и фрагменты ДНК, а целые группы генов, чья совокупность объясняла примерно половину вариаций в том, как лысели мужчины и обладали ли они лысиной вообще. Благодаря такому подходу ученым удалось выделить 287 генов и связанных с ними участков хромосом, которые так или иначе влияли на вероятность развития проплешин и их форму. Большая часть из них находилась в «неполовой» части ДНК, а примерно 5% — на женской Х-хромосоме. Многие участки были связаны с генами, отвечающими за рост волос, их поседение в старости, развитие волосяных луковиц, толщину бровей и прочие вещи, связанные с волосяным покровом. Другие гены отвечали за вероятность развития рака, работу мочевого пузыря, шансы на развитие старческой деменции и ряд других вещей, не связанных на первый взгляд с волосами.

Комбинация этих генов позволяет с достаточно высокой степенью уверенности — около 80% — предсказать, станет ли человек лысым или частично лысым ко времени наступления 40-летия.