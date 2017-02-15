В Перми продлили работу ледового городка на эспланаде

Работу ледового городка «Эко-сад» продлили до 26 февраля включительно. В этот день в нем решили отметить Масленицу. С 14:00 в комплексе начнется праздничный концерт, будут работать развлекательные площадки и торговые ряды. Также под конец праздника пройдет традиционное сожжение чучела Масленицы, сообщает «Агентство социокультурных проектов».



Напомним, ледовый городок на эспланаде планировали закрыть в середине февраля, но затем его работу продлили до 19 февраля включительно.