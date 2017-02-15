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16:02 (мск), источник: Новости Перми

В Перми продлили работу ледового городка на эспланаде

Ранее планировалось, что «Эко-сад» закроется 20 февраля, но затем решили, что городок завершит работу 26 февраля празднованием Масленицы.

Источник: Новости Перми

Работу ледового городка «Эко-сад» продлили до 26 февраля включительно. В этот день в нем решили отметить Масленицу. С 14:00 в комплексе начнется праздничный концерт, будут работать развлекательные площадки и торговые ряды. Также под конец праздника пройдет традиционное сожжение чучела Масленицы, сообщает «Агентство социокультурных проектов».

Напомним, ледовый городок на эспланаде планировали закрыть в середине февраля, но затем его работу продлили до 19 февраля включительно.

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