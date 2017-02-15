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18:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Опыт Ассамблеи народов Татарстана планируют применять на федеральном уровне

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Доме дружбы народов Татарстана состоялась встреча с начальником отдела Департамента контроля и проверки выполнения решений Правительства Российской Федерации Вадимом Абрамовым.

Как рассказали в пресс-службе, Вадим Абрамов находится в Татарстане с рабочей поездкой. В ходе визита ему представили опыт работы Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, а также организовали круглый стол с руководителями национально-культурных автономий.

На встрече присутствовали руководители азербайджанской, армянской, вьетнамской, грузинской, кыргызской, таджикской и узбекской общин Татарстана, Молодежной ассамблеи, а также представители МВД и Министерства культуры РТ.

Гостя интересовало материально-техническое оснащение Дома дружбы народов и опыт взаимодействия Ассамблеи народов Татарстана с органами правопорядка.

Во время беседы руководители национально-культурных автономий отметили большую роль ежеквартальных круглых столов, которые позволяют решать многие вопросы в оперативном режиме. Директор многонациональной воскресной школы Казани, заместитель председателя Совета ассамблеи народов Татарстана Майя Хухунашвили отметила, что для решения многих сложных вопросов, особенно в части миграционного законодательства, национально-культурные автономии выступают своеобразным буфером.

«Наши соотечественники нам доверяют, что помогает наладить взаимодействие с органами по вопросам миграции, например», — заметила она.

Начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан полковник полиции Артем Кузнецов в свою очередь подчеркнул, что «мигранты знают, к кому можно обратиться, а мы знаем, через кого можно с ними выходить на контакт».

«Наша задача — это сохранение мира и согласия в Республике Татарстан, — отметила заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова. — В том числе через вовлечение в социально-экономическую жизнь всех людей».

Руководители национально-культурных автономий предложили гостю использовать многолетний опыт работы Ассамблеи народов Татарстана на уровне других регионов.

В завершении встречи Вадим Абрамов отметил, что Татарстан является образцом во многих вопросах. Особо он отметил, что форма реализации закона об общественных объединениях в республике заслуживает уважения и должна использоваться в других регионах. Также он поблагодарил руководство РТ за решение вопросов миграции, признав этот опыт образцовым.

«Мы постараемся прислушаться и реализовать в проектной части наработки Республики Татарстан», — сказал Вадим Абрамов.

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