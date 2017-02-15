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15:56 (мск), источник: АиФ Крым

Власти Крыма обеспокоены благоустройством пляжей

К началу купального сезона все пляжи должны быть готовы принять туристов — Стрельбицкий.

В Крыму объявили конкурс на право заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования в курортных городах, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

Министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий подчеркнул, что Минкурортов Крыма совместно с муниципалитетами работают над тем, чтобы к началу купального сезона все пляжи были готовы принять туристов.

«Пляжный отдых в Крыму остается одним из самых востребованных среди гостей полуострова, поэтому подготовку пляжных территорий к сезону 2017 года мы начали еще в прошлом году, разработав новые методические рекомендации, — сообщил глава ведомства Сергей Стрельбицкий.

На данный момент опубликованы конкурсные предложения Ялты, Евпатории, Сакского, Ленинского и Раздольненского районов.

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