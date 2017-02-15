Детскую железную дорогу в Волгограде расширят
Детскую железную дорогу, расположенную в пойме реки Царица, расширят в Волгограде.
Детскую железную дорогу, расположенную в пойме реки Царица, расширят в Волгограде.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» специалист корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова, обновленную дорогу планируют открыть в конце
Сейчас на дороге ведутся работы по модернизации железнодорожного полотна и строительство учебного административного здания.