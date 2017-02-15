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16:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

Детскую железную дорогу в Волгограде расширят

Детскую железную дорогу, расположенную в пойме реки Царица, расширят в Волгограде.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» специалист корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова, обновленную дорогу планируют открыть в конце апреля-начале мая 2017 года. Губернатор Андрей Бочаров предложил руководителю ПривЖД Сергею Альмееву продлить ее вдоль набережной до стадиона «Волгоград Арена».

Сейчас на дороге ведутся работы по модернизации железнодорожного полотна и строительство учебного административного здания.

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