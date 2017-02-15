Московский транспорт будет бесплатным для болельщиков ЧМ-2018

Московский общественный транспорт будет бесплатным для болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Решили, что зрители и волонтеры ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций-2017 смогут во время соревнований бесплатно ездить на общественном транспорте», — написал он.

Как поясняется на сайте мэра, болельщики в день матча смогут бесплатно воспользоваться всем наземным общественным транспортом за исключением легкового такси, а также метро, монорельсом, МЦК, «Аэроэкспрессом» и пригородными поездами. При этом пункт отправления или прибытия должен быть в пределах Москвы.

Ограничений по числу поездок не будет нигде, кроме «Аэроэкспресса» — не более двух на одного зрителя. «В городском и пригородном наземном транспорте бесплатный проезд будет действовать на отдельных маршрутах спортивных соревнований», — отмечается в сообщении.

Метро и МЦК будут бесплатными по всем направлениям. Пассажиры смогут без оплаты попасть на станции подземки в течение двух часов после окончания матча.