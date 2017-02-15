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16:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

Арт-объект «Счастье не за горами» передали на баланс города

Автор работы с этим не согласен.

Источник: Аргументы и факты

Арт-объект на пермской набережной «Счастье не за горами» снова в центре скандала. Долгие годы пермяки жаловались на то, что город не ремонтирует сломанные и поблекшие буквы, ставшие родными жителям. Неравнодушные активисты ремонтировали «счастье» своими силами и за свой счёт. И вот объект передали в собственность города, обещали реставрировать каждый год. Казалось бы, можно свободно выдохнуть. Однако автор работы не согласен.

«Хорошая новость пришла из городской администрации: в 2016 году Городской центр охраны памятников провел работу по приему в муниципальную собственность арт- объекта “Счастье не за горами”. В рамках инвентаризации памятников и арт-объектов, расположенных на территории города Перми, были направлены письма потенциальным собственникам объекта и земельного участка, на котором “Счастье” находится, получены официальные отрицательные заключения. После проведения оценки стоимости объекта, он был принят на баланс Городского центра охраны памятников», — написала в социальной сети Наиля Аллахвердиева, арт-директор музея PERMM.

«Я как автор не давал согласия, мало того меня и не спрашивали, — прокомментировал в Фейсбуке Борис Матросов. — Это жлобство и обыкновенное хамство».

Напомним, Борис Матросов обещал подать в суд с требованием заплатить ему как автору 3 млн рублей за использование «Счастья» в сувенирной продукции.

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