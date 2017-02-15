Определена схема движения транспорта в день матча «Краснодар» и «Фенербахче»

16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2016/2017 «Краснодар» на своем стадионе встретится с клубом «Фенербахче» из Турции. Начало игры — в 19.00.

На каждом из дополнительных маршрутов будут работать по два низкопольных автобуса большой вместимости, в том числе и для маломобильных болельщиков, сообщает пресс-служба городской администрации.

На спецтранспорте установят трафареты с надписью: «Стадион ФК «Краснодар».

После матча, примерно с 21.15 до 21.30, по каждому из указанных маршрутов в обратном направлении будет организовано движение автобусов со всеми остановками по маршруту следования. Проезд платный.