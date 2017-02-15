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17:31 (мск), источник: Lenta.Ru

ОАЭ откажут в визе по прибытию части российских семейных туристов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не выдадут визу по прибытию российским туристам с детьми, вписанными в загранпаспорта родителей. Об этом сообщается на официальной странице Facebook генконсульства России в Дубае.

Источник: AP 2017

Дипломаты подчеркнули, что все российские граждане, которые хотят получить подобное разрешение на въезд в ОАЭ, должны иметь собственный загранпаспорт.

Кроме того, по местным законам, каждый иностранец на территории этого государства обязан иметь медицинскую страховку, предупредили в генконсульстве. Поэтому дипломаты призвали россиян оформить себе страховой полис перед поездкой в Эмираты.

Представители генконсульства также напомнили, что решение правительства ОАЭ о предоставлении россиянам бесплатной визы по прибытию сроком действия до 30 дней вступило в силу 1 февраля. Граждане России имеют право один раз продлить разрешение на въезд на такой же период, только уже на платной основе.

По данным портала «Рамблер/Путешествия», двум российским семьям, дети которых не имели собственных загранпаспортов, уже отказали в посещении Эмиратов.

Премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в конце января одобрил соответствующее постановление правительства о визах для россиян.

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