ОАЭ откажут в визе по прибытию части российских семейных туристов

Дипломаты подчеркнули, что все российские граждане, которые хотят получить подобное разрешение на въезд в ОАЭ, должны иметь собственный загранпаспорт.

Кроме того, по местным законам, каждый иностранец на территории этого государства обязан иметь медицинскую страховку, предупредили в генконсульстве. Поэтому дипломаты призвали россиян оформить себе страховой полис перед поездкой в Эмираты.