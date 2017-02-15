Около 8 млн рублей выделено на развитие детско-юношеского футбола на Дону
Около 8 млн рублей выделено из бюджета Ростовской области на развитие
Около 8 млн рублей выделено из бюджета Ростовской области на развитие
Деньги пойдут на проведение зональных и финальных турниров,
Более 1,5 млн рублей из общей суммы предусмотрено на приобретение спортивной экипировки и инвентаря.
По информации областных властей, сейчас в регионе насчитывается 763 футбольные команды. За год начинающие футболисты проводят более 2000 матчей.
В Ростовской области работает 431
В 2016 году в регионе введена в строй 31 спортивная площадка и футбольное поле с искусственным покрытием.