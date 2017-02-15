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17:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 8 млн рублей выделено на развитие детско-юношеского футбола на Дону

Около 8 млн рублей выделено из бюджета Ростовской области на развитие детско-юношеского футбола в регионе, сообщается на сайте донского правительства.

Источник: Аргументы и факты

Деньги пойдут на проведение зональных и финальных турниров, смотров-конкурсов, семинаров, а также на организацию участия донских спортсменов во всероссийских соревнованиях.

Более 1,5 млн рублей из общей суммы предусмотрено на приобретение спортивной экипировки и инвентаря.

По информации областных властей, сейчас в регионе насчитывается 763 футбольные команды. За год начинающие футболисты проводят более 2000 матчей.

В Ростовской области работает 431 тренер-преподаватель по футболу. На базе детско-юношеских школ и школ олимпийского резерва открыто 73 отделения футбола, где сейчас занимаются более 17 тысяч человек.

В 2016 году в регионе введена в строй 31 спортивная площадка и футбольное поле с искусственным покрытием.

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