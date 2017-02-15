У вокзала «Волгоград-1» уберут парковку и перенесут фонтан на историческое место

Как сообщает ВДТВ, усилится охрана: в здание вокзала и на платформы можно будет попасть лишь после проверки в пунктах досмотра.

В здании вокзала произойдет «рокировочка»: залы, в которых находятся кассы и залы ожидания поменяют местами. Кроме того, в здании будет действовать лифт и специальные комнаты отдыха для маломобильных групп.

Особое внимание губернатор уделил парковочной зоне на Привокзальной площади. По его словам, парковке здесь не место. Губернатор предложил разбить на этом месте большую красивую площадь, и сделать ее пешеходной зоной. Парковку он предложил создать под путепроводом.

Фонтан «Детский хоровод» могут перенести на его историческое место. Скульптура должна быть сделана из мрамора или гранита и не на скорую руку, как нынешний фонтан, выстроенный из недолговечных материалов.

Также 15 февраля Андрей Бочаров и Сергей Альмеев спустились в пойму реки Царица и обсудили перспективы детской железной дороги. Глава региона Андрей Бочаров предложил увеличить пути детской железной дороги, чтобы поезд ходил по центральной набережной.