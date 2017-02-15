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16:57 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

У вокзала «Волгоград-1» уберут парковку и перенесут фонтан на историческое место

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев 15 февраля посетили пригородный вокзал и станцию Волгоград-1. Стало известно, как изменится вокзал после реконструкции.

Как сообщает ВДТВ, усилится охрана: в здание вокзала и на платформы можно будет попасть лишь после проверки в пунктах досмотра.

В здании вокзала произойдет «рокировочка»: залы, в которых находятся кассы и залы ожидания поменяют местами. Кроме того, в здании будет действовать лифт и специальные комнаты отдыха для маломобильных групп.

Особое внимание губернатор уделил парковочной зоне на Привокзальной площади. По его словам, парковке здесь не место. Губернатор предложил разбить на этом месте большую красивую площадь, и сделать ее пешеходной зоной. Парковку он предложил создать под путепроводом.

Фонтан «Детский хоровод» могут перенести на его историческое место. Скульптура должна быть сделана из мрамора или гранита и не на скорую руку, как нынешний фонтан, выстроенный из недолговечных материалов.

Также 15 февраля Андрей Бочаров и Сергей Альмеев спустились в пойму реки Царица и обсудили перспективы детской железной дороги. Глава региона Андрей Бочаров предложил увеличить пути детской железной дороги, чтобы поезд ходил по центральной набережной.

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