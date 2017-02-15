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16:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Кондратьев о плате за общедомовые нужды: Я получил квитанцию и не до конца понял, что там рассчитали

В первый месяц управляющие компании могут допустить ошибки при расчётах платы за общедомовые нужды. Об этом заявил зампредседателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда Юрий Кондратьев.

Источник: Калининград.Ru

— Я не исключаю, что на сегодняшний день, так как практика только складывается, первый месяц могут быть допущены ошибки при расчётах, — сказал Кондратьев.

Чиновник заявил, что сам получил «платёжку» с начислениями, к которым у него возникли вопросы.

«Я вот даже как обыватель получил квитанцию, которую не до конца понял, что же там управляющая компания рассчитала», — отметил Кондратьев на заседании комиссии Горсовета по городскому хозяйству во вторник, 14 февраля. Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо отдельно разбираться с каждым случаем.

С 2017 года собственникам жилья по-новому рассчитывают плату за общедомовые нужды. Начисления за холодную и горячую воду, электроэнергию и отведение сточных вод включают в квитанции за содержание жилья. Деньги будут поступать управляющим компаниям, которым нужно переводить их ресурсоснабжающим организациям. Плату должны начислять в соответствии с нормативом. В случае, если объём потребления домом каждой из коммунальных услуг будет превышен, разницу при оплате обязана покрыть управляющая компания.

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