Кондратьев о плате за общедомовые нужды: Я получил квитанцию и не до конца понял, что там рассчитали

— Я не исключаю, что на сегодняшний день, так как практика только складывается, первый месяц могут быть допущены ошибки при расчётах, — сказал Кондратьев.
Чиновник заявил, что сам получил «платёжку» с начислениями, к которым у него возникли вопросы.
«Я вот даже как обыватель получил квитанцию, которую не до конца понял, что же там управляющая компания рассчитала», — отметил Кондратьев на заседании комиссии Горсовета по городскому хозяйству во вторник, 14 февраля. Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо отдельно разбираться с каждым случаем.
С 2017 года собственникам жилья по-новому рассчитывают плату за общедомовые нужды. Начисления за холодную и горячую воду, электроэнергию и отведение сточных вод включают в квитанции за содержание жилья. Деньги будут поступать управляющим компаниям, которым нужно переводить их ресурсоснабжающим организациям. Плату должны начислять в соответствии с нормативом. В случае, если объём потребления домом каждой из коммунальных услуг будет превышен, разницу при оплате обязана покрыть управляющая компания.