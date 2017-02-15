Кондратьев о плате за общедомовые нужды: Я получил квитанцию и не до конца понял, что там рассчитали

— Я не исключаю, что на сегодняшний день, так как практика только складывается, первый месяц могут быть допущены ошибки при расчётах, — сказал Кондратьев.

Чиновник заявил, что сам получил «платёжку» с начислениями, к которым у него возникли вопросы.

«Я вот даже как обыватель получил квитанцию, которую не до конца понял, что же там управляющая компания рассчитала», — отметил Кондратьев на заседании комиссии Горсовета по городскому хозяйству во вторник, 14 февраля. Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо отдельно разбираться с каждым случаем.