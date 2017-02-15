В Самаре гостей Широкой Масленицы ожидает масса сюрпризов

В Самаре на масленичной неделе с 20 по 26 февраля на площади им. В. В. Куйбышева и во всех внутригородских районах запланирована череда массовых мероприятий в честь проводов русской зимы — Масленицы, сообщает администрация областного центра.

Жителей и гостей Самары ожидает масса сюрпризов. Впервые на площади им. В. В. Куйбышева установят масштабные арт-объекты, по-новому будет задействована и Усадьба Самарского Деда Мороза.

По масштабу праздничных мероприятий Широкая Масленица в этом году сможет сравниться с новогодними праздниками.