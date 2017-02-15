Врачи Ростовского онкоинститута удалили 5-летнему ребенку сложную опухоль

Маленький пациент поступил с огромной неоперабельной опухолью малого таза. Злокачественное новообразование сдавливало мочеточник и мочевой пузырь.

Врачи детского отделения онкологии РНИОИ провели лекарственное лечение. После чего совместно с хирургами абдоминального отделения № 1 была сделана операция.

«Впереди у ребенка восстановление после операции и многокурсовая химиотерапия. Учитывая хороший эффект от предоперационного лекарственного лечения, отсутствие метастазов и радикальное удаление опухоли в пределах здоровых тканей, мы рассчитываем на полное выздоровление пациента», — рассказал заведующий отделением детской онкологии ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. Сергей Кузнецов.