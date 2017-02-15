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17:53 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Дневные температуры в Казани 16 февраля составят 5−7 градусов мороза

(Город Казань KZN.RU, 15 февраля). 16 февраля в Казани ожидается облачная, с прояснениями погода, временами пройдет небольшой снег.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В ночь на четверг в столице РТ прогнозируется северный, умеренный ветер. Минимальная температура воздуха составит 8−10 градусов, при прояснениях до 12 градусов мороза. Днем 16 февраля погодные условия сохранятся, градусники покажут 5−7 пунктов ниже нуля. На дорогах гололедица.

В целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода. Временами пройдет снег, в отдельных районах слабая метель. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 7−12 градусов, в восточных районах и при прояснениях до 17 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем ожидается от 5 до 10 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.

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