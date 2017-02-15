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17:31 (мск), источник: Volga News

В Самарском художественном музее откроется выставка Оноре Домье

В Самарском художественном музее 16 февраля откроется выставка выдающегося французского художника Оноре Домье.

Домье (1808−1879) был свидетелем революционных событий, всколыхнувших всю Францию. Он жил в эпицентре этих событий — в Париже, где трижды в течение XIX века вспыхивали конфликты между народом и правящей элитой. В 1830 г. в результате Июльской революции была свергнута дворянская монархия Бурбонов; в феврале 1848 г. в Париже вновь вспыхнула революция, давшая толчок движению по всей Европе, в марте 1871 г. к власти пришла Парижская Коммуна. Работы Домье — литографии, гравюры, картины, скульптуры — являются документами той эпохи.

В центре искусства Домье стоял человек, и все свои симпатии художник отдавал простому народу. Политическая сатира и социально-бытовая карикатура занимают ведущее место в творческом наследии художника. «Надо быть человеком своего времени», — говорил художник, и эти слова как нельзя лучше определяют содержание его творчества.

Основная масса карикатур нравов этого времени была выполнена в технике литографии. Изобретенная в конце XVIII века, литография получила очень широкое распространение во Франции в годы Реставрации монархии Бурбонов (1814−1830). Она давала возможность получить в короткий срок большое количество оттисков и отличалась сравнительной дешевизной. Новая техника не требовала долгого специального обучения: рисунок делался жирным литографским пером прямо на литографском камне; каждый оттиск живо передавал манеру рисовальщика.

Обращаясь к литографии, художники могли быстро откликаться на текущие события. Литографии выставлялись в витринах магазинов эстампов, продавались на лотках разносчиков, привлекая к себе внимание массового зрителя доходчивостью и жизненностью. В этих условиях, когда литография была столь распространена, когда ею увлекалось большинство художников, вполне естественно, что молодой Домье также решил обратиться к ней. Его творческое наследие включает в себя около 4 тыс. литографий и более 900 гравюр.

Выставку представляют Самарский художественный музей и Академия народного искусства (Москва).

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