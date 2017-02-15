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17:05 (мск), источник: Volga News

В Самарской области сохраняется превышение эпидемического порога среди детей и подростков

За неделю с 6 по 12 февраля в области зарегистрировано 17606 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 7814 фактов.

По совокупному населению области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 22,5%. В Самара заболеваемость совокупного населения ниже эпидемического порога на 21,9%. По сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости по области и по Самаре на 3,71% и 2,94% соответственно.

Превышение недельных эпидемических порогов по области наблюдается в возрастных группах 3−6 лет — на 3,7%, 7−14 лет — на 29,8%, 15 лет и старше — на 17,6%.

По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 72,3%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа А (H3N2).

За прошедшую неделю на карантин полностью закрыты три школы и два детских сада, частично приостановлен образовательный процесс в 99 классах 33 школ и 19 группах 14 дошкольных учреждений, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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