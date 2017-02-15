Исследование показало, из каких стран велось наибольшее число DDoS-атак

В докладе отмечается, что в последнем квартале 2016 года число IP-адресов, с которых велись DDoS-атаки, значительно возросло на фоне снижения количества таких атак в целом.

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«Тремя основными странами, из которых велись DDoS-атаки, являются США (24%), Великобритания (10%) и Германия (7%)», — говорится в исследовании.

На четвертом месте расположился Китай (6,2%), на пятом — Россия (4,4%).

В исследовании также приводится статистика и по первым трем кварталам 2016 года. Там первую позицию по количеству атак занимал Китай, вторую — США. Третье место доставалось Турции, Тайваню и Великобритании.