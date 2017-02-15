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17:15 (мск), источник: РИА Новости

Исследование показало, из каких стран велось наибольшее число DDoS-атак

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США, Великобритания и Германия лидируют в рейтинге стран, из которых в четвертом квартале 2016 года велись DDoS-атаки, говорится в докладе интернет-компании Akamai о состоянии интернета и безопасности (State of the Internet / Security Report).

Источник: Reuters

В докладе отмечается, что в последнем квартале 2016 года число IP-адресов, с которых велись DDoS-атаки, значительно возросло на фоне снижения количества таких атак в целом.

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«Тремя основными странами, из которых велись DDoS-атаки, являются США (24%), Великобритания (10%) и Германия (7%)», — говорится в исследовании.

На четвертом месте расположился Китай (6,2%), на пятом — Россия (4,4%).

В исследовании также приводится статистика и по первым трем кварталам 2016 года. Там первую позицию по количеству атак занимал Китай, вторую — США. Третье место доставалось Турции, Тайваню и Великобритании.

Комментарии
6
Марк К*****
Ой... оговорочка, извините, "....агентами спецслужбы России..."))) привычка...
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Марк К*****
Такккк, АБ ну ка расскажи всем, что интернет-компании Akamai является мелкой и не авторитетной конторой, и на ее исследование полагаться нельзя. Ах да, еще добавь обязательно, что все ее сотрудники являются спецслужбами США))) А хотя ладно, можешь не комментировать, мы все тебя понимаем)))
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d.suhih@corp.mail.ru
Это новость не говорит о том какая страна или группа людей производила DDoS. А из каких стран велись атаки.
И эти атаки могли делать как русские так и нет. Так что тыкать "а вот они гнали на нас" бессмысленно.
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