Исследование показало, из каких стран велось наибольшее число DDoS-атак
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США, Великобритания и Германия лидируют в рейтинге стран, из которых в четвертом квартале 2016 года велись
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. США, Великобритания и Германия лидируют в рейтинге стран, из которых в четвертом квартале 2016 года велись
В докладе отмечается, что в последнем квартале 2016 года число
«Тремя основными странами, из которых велись
На четвертом месте расположился Китай (6,2%), на пятом — Россия (4,4%).
В исследовании также приводится статистика и по первым трем кварталам 2016 года. Там первую позицию по количеству атак занимал Китай, вторую — США. Третье место доставалось Турции, Тайваню и Великобритании.
И эти атаки могли делать как русские так и нет. Так что тыкать "а вот они гнали на нас" бессмысленно.