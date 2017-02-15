Волгоградская область попала в топ-10 регионов РФ с низкой рождаемостью
Волгоградская область заняла седьмое место из десяти в национальном рейтинге
Волгоградская область заняла седьмое место из десяти в национальном рейтинге
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В десятку регионов с самой высокой рождаемостью попали республика Тыва, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай,
Выяснилось также, что наиболее комфортная среда для рождения детей наблюдается в Белгородской области,
По мнению составителя рейтинга, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, топ поможет представителям как региональной, так и федеральной власти скорректировать соответствующие социальные программы.