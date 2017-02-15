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17:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область попала в топ-10 регионов РФ с низкой рождаемостью

Волгоградская область заняла седьмое место из десяти в национальном рейтинге регионов-аутсайдеров по рождаемости.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Общественной палаты РФ, в число регионов с низкими демографическими показателями, кроме Волгоградской области, также вошли Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Тульская и Тамбовская области, а также Мордовия.

В десятку регионов с самой высокой рождаемостью попали республика Тыва, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Бурятия.

Выяснилось также, что наиболее комфортная среда для рождения детей наблюдается в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. А самый низкий уровень социального комфорта — в Москве, Иркутской области и Чечне. Рейтинг был составлен на основании открытых источников и ведомственной статистики до 1 января 2016 года. Основывается он на таких критериях, как рождаемость в регионе, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.

По мнению составителя рейтинга, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, топ поможет представителям как региональной, так и федеральной власти скорректировать соответствующие социальные программы.

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