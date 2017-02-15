В Калининграде устраивают исторический квест

Участники, набравшие в течение года наибольшее количество баллов, отправятся в ноябре в Москву на финальный квест «1945. Победа».

Сценарий квеста основан на воспоминаниях ветеранов и исторических фактах для приобщения молодежи к изучению истории в новом образовательном формате.

Участникам, 23 февраля, предстоит принять на себя роль боевых спецгрупп и сорвать планы гитлеровского командования по захвату северного направления, прокомментировали в Калининграде сегодня, 15 февраля 2017 года, ИА Бесспорно RU в Минобразования Калининградской области.

«Исторические квесты — это, прежде всего, история о войне, история о героическом подвиге нашего народа. В квесте каждый желающий может испытать себя и проверить знания об истории Великой Отечественной войны», — прокомментировал региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Федор Кортелев.

Для участия в акции необходимо собрать команду из 4−6 человек от 15 лет.