Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Морковь добавляет мужчинам привлекательности
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Подвергшаяся насилию доктор в тяжелом состоянии
Бой у высоты «Дерзкой»: армия ДНР отбила атаку ВСУ – СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Нюша впервые показала жениха (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
17:33 (мск), источник: КалининградLive

В Калининграде устраивают исторический квест

ИА Бесспорно RU. В Калининграде пройдет рейтинговый исторический квест «1941. Заполярье».

Участники, набравшие в течение года наибольшее количество баллов, отправятся в ноябре в Москву на финальный квест «1945. Победа».

Сценарий квеста основан на воспоминаниях ветеранов и исторических фактах для приобщения молодежи к изучению истории в новом образовательном формате.

Участникам, 23 февраля, предстоит принять на себя роль боевых спецгрупп и сорвать планы гитлеровского командования по захвату северного направления, прокомментировали в Калининграде сегодня, 15 февраля 2017 года, ИА Бесспорно RU в Минобразования Калининградской области.

«Исторические квесты — это, прежде всего, история о войне, история о героическом подвиге нашего народа. В квесте каждый желающий может испытать себя и проверить знания об истории Великой Отечественной войны», — прокомментировал региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Федор Кортелев.

Для участия в акции необходимо собрать команду из 4−6 человек от 15 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сосудистый центр Калининградской области принял в 2016 году 2200 пациентов
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Депутаты Европарламента поддержали торговое соглашение с Канадой
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в связях с Россией
Силуанов заявил, что является сторонником плоской шкалы НДФЛ
В МВД предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free
Олимпийская чемпионка рассказала о «развалюхах» в сборной России
Экс-главу Кировской области Белых перевели в «Матросскую тишину»
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь