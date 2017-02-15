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17:51 (мск), источник: Обозреватель

Скандальную достройку на Доме профсоюзов в Киеве снесли

Демонтаж двух этажей должен был производиться за счет застройщика.

В Киеве полностью демонтировали два незаконно достроенных этажа на Доме профсоюзов на Крещатике, 19.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на информацию советника мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрия Белоцерковца.

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По словам чиновника, демонтаж достройки должен был производиться за счет застройщика. Но для сноса этажей задействовали коммунальную технику и работников коммунальных служб.

«Город должен посчитать количество человеко-часов и выставить счет, с которым будет иск к застройщику о взыскании средств», — заявил Белоцерковец.

Как писал «Обозреватель», надстройка на крыше Дома профсоюзов, который сгорел во время противостояний на Майдане, появилась осенью 2014 года. В КГГА заявили, что лишние этажи должны демонтировать.

Снос достройки начали в ноябре 2016 года.

Также в апреле 2016 года разгорелся еще один скандал: волонтеры раскритиковали кафе «Каратель», которое открылось в Доме профсоюзов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разрешений на размещение кафе киевская администрация не давала.

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