Скандальную достройку на Доме профсоюзов в Киеве снесли

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на информацию советника мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрия Белоцерковца.

В Киеве полностью демонтировали два незаконно достроенных этажа на Доме профсоюзов на Крещатике, 19.

По словам чиновника, демонтаж достройки должен был производиться за счет застройщика. Но для сноса этажей задействовали коммунальную технику и работников коммунальных служб.

«Город должен посчитать количество человеко-часов и выставить счет, с которым будет иск к застройщику о взыскании средств», — заявил Белоцерковец.

Как писал «Обозреватель», надстройка на крыше Дома профсоюзов, который сгорел во время противостояний на Майдане, появилась осенью 2014 года. В КГГА заявили, что лишние этажи должны демонтировать.

Снос достройки начали в ноябре 2016 года.

Также в апреле 2016 года разгорелся еще один скандал: волонтеры раскритиковали кафе «Каратель», которое открылось в Доме профсоюзов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разрешений на размещение кафе киевская администрация не давала.