«Любитель обнимашек» ретривер Лабутина стала звездой Instagram

Хозяин Лабутины, житель Нью-Йорка Цезарь Фернандес-Чавес (Cesar Fernandez-Chavez) рассказал, что обычно перед прогулкой собака сидит и ждет, когда ее обнимут. Только после этого они на улицу, где Лабутина обнимается со всеми желающими прохожими.

В январе этого года Фернандес-Чавес запечатлел крайне трогательный момент: собака не стала выпрашивать объятия, а села рядом с незнакомцем и протянула ему лапу. Прохожий взял ее в руку и стоял с ней несколько минут.

Хозяин завел питомцу отдельный аккаунт в Instagram в 2014 году. В настоящий момент за трогательными снимками с Лабутиной следят почти 100 тысяч подписчиков.