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17:38 (мск), источник: Lenta.Ru

«Любитель обнимашек» ретривер Лабутина стала звездой Instagram

Золотистый ретривер по кличке Лабутина (Louboutina) покорил пользователей Instagram своей любовью к объятиям с незнакомыми людьми. На необычную собаку обратило внимание издание The Huffington Post.

Хозяин Лабутины, житель Нью-Йорка Цезарь Фернандес-Чавес (Cesar Fernandez-Chavez) рассказал, что обычно перед прогулкой собака сидит и ждет, когда ее обнимут. Только после этого они на улицу, где Лабутина обнимается со всеми желающими прохожими.

В январе этого года Фернандес-Чавес запечатлел крайне трогательный момент: собака не стала выпрашивать объятия, а села рядом с незнакомцем и протянула ему лапу. Прохожий взял ее в руку и стоял с ней несколько минут.

Хозяин завел питомцу отдельный аккаунт в Instagram в 2014 году. В настоящий момент за трогательными снимками с Лабутиной следят почти 100 тысяч подписчиков.

В январе в Instagram приобрел популярность аккаунт с фотографиями одиноких псов на поводках. Его создатель — ирландец из Австралии по имени Энди (Andy) — в течение нескольких лет собирал фотографии собак, которые сидят на поводке у магазинов в ожидании хозяев.

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