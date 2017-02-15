Культурный код России расшифруют на Кубани
Большая исследовательская работа стартовала во Всероссийском детском центре «Орленок».
Большая исследовательская работа стартовала во Всероссийском детском центре «Орленок».
Ребята сначала изучат исторические факты, соберут информацию об архитектурных достопримечательностях, а потом попробуют себя в искусстве — в самых разных его проявлениях. Все это позже станет частью творческого выступления — рассказа о своей малой Родине и частью выставки «Россия — глазами детей».
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