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17:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Культурный код России расшифруют на Кубани

Большая исследовательская работа стартовала во Всероссийском детском центре «Орленок».

Ребята сначала изучат исторические факты, соберут информацию об архитектурных достопримечательностях, а потом попробуют себя в искусстве — в самых разных его проявлениях. Все это позже станет частью творческого выступления — рассказа о своей малой Родине и частью выставки «Россия — глазами детей».

Из онлайн-проектов школьники составят виртуальную карту о достоянии всей страны, нравах и обычаях разных народов России. Так и расшифруют культурный код.

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