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17:39 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде пройдет турнир по снежному регби

Необычные соревнования пройдут в субботу, 25 февраля, на стадионе ВолГАУ.

Источник: РИАЦ

На сегодняшний день поучаствовать в турнире изъявили желание восемь коллективов, в том числе — команды волгоградских вузов (ВолГАУ, ВолГУ, ВолгГТУ) и женская сборная Волгоградской области по регби. Кроме того, в этом году на турнире дебютирует детская команда учащихся Лицея № 8.

— Федерация регби Волгоградской области уже традиционно организует зимой турнир по снежному регби Unity-Снежный Сталинград, — пояснил главный тренер сборной Волгоградской области по регби Игорь Осин. — Соревнования проводятся в целях популяризации вида спорта, пропаганды здорового образа жизни и дальнейшего развития регби в нашем регионе.

— Осенью мы открыли группы детского регби на базе МОУ Лицей № 8 «Олимпия» города Волгограда и МОУ СОШ № 2 города Волжского, — рассказал Игорь Осин, пояснив, что занятия в секции бесплатные и приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. В Волгограде тренировки проходят каждый вторник и четверг с 18−30 до 20−00 (по адресу ул. 8-й Воздушной Армии, 27), в Волжском секция детского регби работает по субботам с 15−30 до 17−00 (по адресу ул. Карла Маркса, 13).

Турнир по снежному регби состоится в субботу, 25 февраля, на стадионе Волгоградского государственного аграрного университета. Сбор участников в 11:00. Всех спортсменов и болельщиков будут угощать горячим чаем и сладостями.

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