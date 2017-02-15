Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
Российские военные подняли «лазерный меч»: СМИ о новом оружии РФ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
14В США прошла самая престижная выставка собак
18:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Авдотья Смирнова предложила создать в Воронеже центр сопровождения детей-аутистов

Программа «Аутизм. Маршруты помощи» в Воронежской области реализуется совместно с Фондом «Выход» с 2013 года.

Губернатор Алексей Гордеев и президент Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» Авдотья Смирнова предложили реализовать в Воронеже пилотный проект по созданию единого центра управления и сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Над созданием проектного офиса поработает региональный департамент образования, науки и молодежной политики, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-центре облправительства в среду, 15 февраля. Новый центр позволит родителям быстрее находить для ребенка специалиста.

Президент благотворительного фонда отметила, что в Воронежской области создали отделения ранней помощи и ресурсные классы для детей с РАС, но не хватает специалистов для работы с малышами.

— В Воронежской области осознали на уровне правительства, что нужны свои собственные специалисты. Их нужно здесь учить, чтобы они здесь же работали. Такого понимания нет ни на федеральном уровне, ни в других регионах, — подчеркнула Авдотья Смирнова.

Подготовить специалистов для работы с детьми-аутистами запланировали совместно с медуниверситетом. Студентам добавят дополнительные часы.

— Сейчас уже понятно, как построить цели и перейти с уровня локальных задач к построению, с точки зрения наших ресурсных возможностей, к некоему системному движению, чтобы это было не точечное решение, а вообще подход, — пояснил Алексей Гордеев.

В 2017—2018 годах власти запланировали повысить доступность реабилитационных услуг для жителей сельских районов Воронежской области, оптимизировать и доработать маршруты реабилитации для детей с РАС.

Программа «Аутизм. Маршруты помощи» в Воронежской области реализуется совместно с Фондом «Выход» с 2013 года. За четыре года в рамках программы более 3 тыс. специалистов обучили методикам работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. В 2014 году в Воронеже создали отделения ранней помощи и ресурсный класс для детей с РАС, в 2015-м — открыли два ресурсных класса для 12 детей и 2 ресурсные группы. Социальная гостиница на 10 мест, группа дневного пребывания детей с РАС на 20 мест, служба домашнего визитирования семей с детьми и группа дневного пребывания для взрослых инвалидов с ментальными нарушениями открылись в Воронежской области в 2016 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Платные парковки на улицах Воронежа запустят осенью 2017 года
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в федеральный розыск
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в связях с Россией
Силуанов заявил, что является сторонником плоской шкалы НДФЛ
Корабль ВМФ России приблизился к базе подлодок США
Российские биатлонистки не попали в Топ-25 на чемпионате мира
Никиту Белых перевели в «Матросскую тишину»
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь