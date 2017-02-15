Авдотья Смирнова предложила создать в Воронеже центр сопровождения детей-аутистов

Губернатор Алексей Гордеев и президент Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» Авдотья Смирнова предложили реализовать в Воронеже пилотный проект по созданию единого центра управления и сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Над созданием проектного офиса поработает региональный департамент образования, науки и молодежной политики, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-центре облправительства в среду, 15 февраля. Новый центр позволит родителям быстрее находить для ребенка специалиста.

Президент благотворительного фонда отметила, что в Воронежской области создали отделения ранней помощи и ресурсные классы для детей с РАС, но не хватает специалистов для работы с малышами.

— В Воронежской области осознали на уровне правительства, что нужны свои собственные специалисты. Их нужно здесь учить, чтобы они здесь же работали. Такого понимания нет ни на федеральном уровне, ни в других регионах, — подчеркнула Авдотья Смирнова.

Подготовить специалистов для работы с детьми-аутистами запланировали совместно с медуниверситетом. Студентам добавят дополнительные часы.

— Сейчас уже понятно, как построить цели и перейти с уровня локальных задач к построению, с точки зрения наших ресурсных возможностей, к некоему системному движению, чтобы это было не точечное решение, а вообще подход, — пояснил Алексей Гордеев.

В 2017—2018 годах власти запланировали повысить доступность реабилитационных услуг для жителей сельских районов Воронежской области, оптимизировать и доработать маршруты реабилитации для детей с РАС.

Программа «Аутизм. Маршруты помощи» в Воронежской области реализуется совместно с Фондом «Выход» с 2013 года. За четыре года в рамках программы более 3 тыс. специалистов обучили методикам работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. В 2014 году в Воронеже создали отделения ранней помощи и ресурсный класс для детей с РАС, в 2015-м — открыли два ресурсных класса для 12 детей и 2 ресурсные группы. Социальная гостиница на 10 мест, группа дневного пребывания детей с РАС на 20 мест, служба домашнего визитирования семей с детьми и группа дневного пребывания для взрослых инвалидов с ментальными нарушениями открылись в Воронежской области в 2016 году.