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17:36 (мск), источник: РИА Новости

Максакова заявила, что не получала уведомления об увольнении из Гнесинки

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова заявила, что не получала официального уведомления об увольнении из Российской академии музыки имени Гнесиных, но считает, что формально ее могут уволить за прогулы. Об этом она заявила «Коммерсант FM».

Источник: РИА Новости

Ранее в академии РИА Новости сообщили, что оперная певица Максакова, переехавшая на Украину вместе с мужем, экс-депутатом ГД Денисом Вороненковым, еще числится преподавателем в Гнесинке, но в скором времени вопрос с ее увольнением будет решен. При этом художественный руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман сообщил РИА Новости, что Максакова остается приглашенной солисткой театра.

«Я заявления не писала, узнала об этом от своих студентов. Руководитель академии имени Гнесиных променяла профессионализм на лояльность, но дети-то тут причем? Я никаких препятствий для того, чтобы продолжать работать, не видела. Ко мне был лом желающих. Моя работа со студентами — это форма христианской добродетели, потому что деньги я (всегда) зарабатывала пением», — сказала Максакова в беседе с «Коммерсант FM».

Максакова также считает, что с точки зрения закона она может приезжать в Россию.

«В отношении меня могут быть провокации, но с точки зрения закона я могу приезжать в Россию. Учитывая некую температуру по всему периметру… Дело против моего мужа сфабриковано от первой до последней буквы, это же фельетон, чушь от начала до конца, он даже не был знаком с этими людьми. Я что, член семьи врага народа? Он ни от кого не бежит, зачем подавать в розыск на человека, который не скрывается, находится в центре Киева? У меня вид на жительство на Украине, планы у меня — я живу и радуюсь жизни», — заявила она.

По сообщениям СМИ, Вороненков уже получил украинское гражданство. В среду украинский генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что экс-депутат Госдумы от КПРФ дал показания по уголовному делу о государственной измене против экс-президента Виктора Януковича.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что СКР предъявил заочное обвинение Вороненкову, который подозревается в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов. Член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат ГД Юрий Афонин подтвердил РИА Новости, что экс-депутат будет исключен из партии, если подтвердится информация о получении им гражданства Украины.

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