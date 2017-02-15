Максакова заявила, что не получала уведомления об увольнении из Гнесинки
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Ранее в академии РИА Новости сообщили, что оперная певица Максакова, переехавшая на Украину вместе с мужем,
«Я заявления не писала, узнала об этом от своих студентов. Руководитель академии имени Гнесиных променяла профессионализм на лояльность, но
Максакова также считает, что с точки зрения закона она может приезжать в Россию.
«В отношении меня могут быть провокации, но с точки зрения закона я могу приезжать в Россию. Учитывая некую температуру по всему периметру… Дело против моего мужа сфабриковано от первой до последней буквы, это же фельетон, чушь от начала до конца, он даже не был знаком с этими людьми. Я что, член семьи врага народа? Он ни от кого не бежит, зачем подавать в розыск на человека, который не скрывается, находится в центре Киева? У меня вид на жительство на Украине, планы у меня — я живу и радуюсь жизни», — заявила она.
По сообщениям СМИ, Вороненков уже получил украинское гражданство. В среду украинский генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что СКР предъявил заочное обвинение Вороненкову, который подозревается в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов. Член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат ГД Юрий Афонин подтвердил РИА Новости, что