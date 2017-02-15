В Китае нашли беременного динозавра возрастом 250 млн лет

Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

Окаменелые останки были найдены на юге Китая в провинции Юньнань. Ученые установили, что они принадлежат предку динозавров — диноцефалозавру из рода проторозавров, пишет rg.ru.

Это была крупная морская рептилия с шеей, достигавшей в длину двух метров, и рядом очень острых зубов. Возраст окаменелостей составляет 245 миллионов лет. Рептилия оказалась самкой. В ее животе было обнаружено небольшое существо. Поначалу ученые приняли его за добычу. Однако анализ показал, что самка вынашивала детеныша. Его свернутая поза характерна для эмбриона.

Открытие говорит о том, что диноцефалозавры были живородящими. До сих пор предполагалось, что они откладывали яйца. Это первая находка, доказывающая, что живородящие рептилии появились за 50 миллионов лет до динозавров.