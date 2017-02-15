В Китае нашли беременного динозавра возрастом 250 млн лет
Международная группа палеонтологов представила описание древнего предка динозавров, останки которого были обнаружены на территории Китая.
Международная группа палеонтологов представила описание древнего предка динозавров, останки которого были обнаружены на территории Китая.
Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.
Окаменелые останки были найдены на юге Китая в провинции Юньнань. Ученые установили, что они принадлежат предку динозавров — диноцефалозавру из рода проторозавров, пишет rg.ru.
Это была крупная морская рептилия с шеей, достигавшей в длину двух метров, и рядом очень острых зубов. Возраст окаменелостей составляет 245 миллионов лет. Рептилия оказалась самкой. В ее животе было обнаружено небольшое существо. Поначалу ученые приняли его за добычу. Однако анализ показал, что самка вынашивала детеныша. Его свернутая поза характерна для эмбриона.
Открытие говорит о том, что диноцефалозавры были живородящими. До сих пор предполагалось, что они откладывали яйца. Это первая находка, доказывающая, что живородящие рептилии появились за 50 миллионов лет до динозавров.