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18:20 (мск), источник: РБК

В Турции задержан новый подозреваемый по делу об убийстве посла России

Полиция Турции задержала еще одного подозреваемого в рамках расследования убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова, покушение на которого произошло в декабре 2016 года.

Фоторепортаж
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Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали еще одного, шестого, подозреваемого, который может быть причастен к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова, передает Anadolu.

Агентство уточняет, что задержанный с инициалами E.B. (англ. — РБК) поддерживал по телефону контакт с убийцей дипломата.

Ранее по делу об убийстве Карлова власти Турции арестовали пять человек, которые подозреваются в причастности к убийству Андрея Карлова

Среди них — активист организации оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и сотрудники правоохранительных органов.

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Посол России в Анкаре Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок» в Центре современного искусства. Бывший полицейский Мевлют Алтынташ несколько раз выстрелил дипломату в спину. Карлов скончался от полученных ран по дороге в госпиталь.

Российское внешнеполитическое ведомство квалифицировало случившееся как теракт, к такому же мнению пришел и Совет Безопасности ООН.

Президент Владимир Путин присвоил послу звание Героя России посмертно. Мэрия Москвы, в свою очередь, приняла решение назвать в честь убитого посла улицу — проектируемый проезд № 1968, который располагается между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей, а также школу № 648 на севере столицы, в которой учился дипломат.

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