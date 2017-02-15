В Турции задержан новый подозреваемый по делу об убийстве посла России

Фоторепортаж Убит посол России в Турции

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали еще одного, шестого, подозреваемого, который может быть причастен к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова, передает Anadolu. Агентство уточняет, что задержанный с инициалами E.B. (англ. — РБК) поддерживал по телефону контакт с убийцей дипломата.

Ранее по делу об убийстве Карлова власти Турции арестовали пять человек, которые подозреваются в причастности к убийству Андрея Карлова

Среди них — активист организации оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и сотрудники правоохранительных органов.

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