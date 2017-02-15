В Ростове начинается подготовка к Тотальному диктанту

Лучшие филологи города разработали программу, которая поможет без больших временных затрат и совершенно бесплатно вспомнить правила русской орфографии и пунктуации. Подбор тем учитывает и особенности текста Тотального диктанта, который ростовчане вместе со всем миром напишут 8 апреля.

Цикл лекций «Русский язык по вторникам» в этом году проводится в Ростове-на-Дону в пятый раз. Он будет включать семь занятий, в каждом из них — по два основных блока: один посвящен орфографии, другой — пунктуации. Разрабатывая программу, филологи выбрали наиболее актуальные темы в повседневной жизни. Кроме того, учтены рекомендации Экспертного совета Тотального диктанта, который проанализировал результаты прошлых лет и выявил часто встречающиеся ошибки участников акции.

Отдельное внимание уделено особенностям, которые есть в тексте Тотального диктанта нынешнего года. Новинкой нынешних публичных лекций станут небольшие сообщения филологов, вынесенные в раздел «Познавательно и занимательно». В интересной форме слушателям расскажут, почему меняются значения слов, как соотносятся русский литературный язык и народные говоры, трудно ли находить ответы на этимологические загадки.

«Кроме решения сугубо прикладной задачи — как писать так, чтобы не делать ошибок, мы хотим предложить нашим слушателям задуматься, как живет русский язык, сделать более понятными закономерности его развития, объяснить, как появляются те или иные правила. Мы уверены, что русский язык — это совсем не скучно, и хотим поделиться этой уверенностью с ростовчанами», — рассказала председатель экспертной комиссии Тотального диктанта в Ростове-на-Дону, доктор филологических наук, профессор Наталья Изотова.

Занятия пройдут 21 и 28 февраля, 14, 21, 28 марта и 4 апреля в Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, расположенном по адресу: пер. Университетский, 93. Организаторы отмечают, что готовы принять всех желающих. Как и в прошлом году, в случае необходимости для слушателей могут быть открыты дополнительные аудитории.