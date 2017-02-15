Рустам Минниханов обсудил с активистами ОНФ в Татарстане безопасность детей в сети

На встрече стороны обсудили реализацию общественных предложений по приоритетным направлениям госполитики и проблемы жизни граждан. Так, Рустаму Минниханову сообщили о том, что одним из приоритетных направлений работы ОНФ РТ в 2017 году будет осуществление общественного контроля и обеспечение мер безопасности в интернете.

Кроме того, активисты ОНФ в Татарстане провели мониторинг состояния лифтов в надземных пешеходных переходах, предназначенных для маломобильных групп населения. Проверки показали неисправность многих платформ. Материалы мониторинга направлены активистами ОНФ в Правительство Татарстана и мэрию Казани. На основе полученных результатов уже разработан план действий по исправлению ситуации, выполнение которого общественники проконтролируют сами.

Лидер республики поблагодарил активистов за конструктивный диалог и неравнодушную жизненную позицию. Также Минниханов отметил актуальность общения в подобном формате. Глава республики заверил, что по озвученным вопросам будут приняты соответствующие решения, и призвал общественников проконтролировать исполнение этих решений.